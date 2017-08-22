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Возбуждено уголовное дело по факту выпадения ребенка из окна в Лысьве

22.08.2017 17:26
15 августа рано утром в городе Лысьва из окна 5 этажа выпала 5-летняя девочка, оставленная матерью без присмотра.
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Возбуждено уголовное дело по факту выпадения ребенка из окна в Лысьве
В ходе следствия было установлено, что за два дня до трагедии мать с ребенком приехали в Лысьву в гости к молодому человеку. В день происшествия они употребляли спиртное, а уже ночью вышли в магазин, оставив ребенка в квартире без присмотра с открытыми окнами, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

В данный момент девочка находится в стабильно тяжелом состоянии в Пермской краевой клинической больнице. Следователем следственного отдела по городу Лысьва возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Метки: выпала девочка Лысьва уголовное дело
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