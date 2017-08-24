В Тульской области группа детей пытала в подвале 5-летнюю девочку

В СМИ Тульской области появился видеоматериал, на котором видно, что в подвале дома четверо детей связали девочку и всячески издевались над ней.

Прокуратурой Тульской области начата проверка действий Киреевской системы профилактики безнадзорности и правонарушений по факту появления в СМИ видео «Под Тулой дети в подвале пытали 5-летнюю девочку».

Заявление от матери пострадавшего ребенка поступило в ОМВД России по Киреевскому району еще 12 августа 2017 года. На данный момент нет оценки тяжести причиненного вреда здоровью. Местной прокуратурой отменен отказ о возбуждении уголовного, материалы направлены для проведения дополнительной оценки, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тульской области.