В суд направлено дело о первышении должностных полномочий главой Лысьвы

В следственном отделе города Лысьва завершено расследование уголовного дела по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») в отношении главы муниципального образования.

Следствие считает, что глава города, ради поддержания своего имиджа, подписал документы, вводящие в эксплуатацию жилье, которое по факту было не достроено и имело существенные дефекты, многие из которых являлись неустранимыми. Данные дефекты существенно повышали риск внезапного обрушения зданий.

После подписания данных документов, из бюджета Лысьвы были выделены и перечислены денежные средства за завершающий этап строительства домов, после чего застройщик отказался от принятия каких-либо претензий по недостаткам строительства. Это вынудило муниципалитет заключить договор с новым подрядчиком для устранения всех дефектов, выявленных в только что сданных домах.

В результате всех этих действий бюджет понес ущерб в размере 65 миллионов рублей.

Следователями собрана достаточная доказательная база, уголовное дело в отношении главы Лысьвы передано в суд для рассмотрения.