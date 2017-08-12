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В Соликамске осужден водитель, по вине которого погиб пассажир

12.08.2017 08:14
Соликамский городской суд приговорил 38-летнего мужчину к трем годам лишения свободы.
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В Соликамске осужден водитель, по вине которого погиб пассажир
Соликамский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, по вине которого погиб человек.

Следствием установлено, что в октябре 2016 года, подсудимый, управляя автомобилем Chevrolet Niva на дороге Коса-Соликамск, превысил скорость движения и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир 1962 года рождения.

Водитель предпринял попытку избежать ответственности. Он попытался переложить вину за аварию и смерть пассажира на погибшего, но собранные доказательства опровергли данную версию, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

Метки: авария погибший осужден
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