В Соликамске подросток на мотоцикле без прав столкнулся с иномаркой

8 августа в Соликамске, 16-летний подросток, управлявший незарегистрированным мотоциклом, и не имея прав, устроил дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, молодой человек, двигаясь на мототранспорте Suzuki по улице Всеобуча, нарушил правила обгона впереди идущего транспорта и столкнулся с ним. В результате ДТП подросток был госпитализирован с различными травмами. Более серьезных последствий удалось избежать, так как водитель мотоцикла был в шлеме.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.





Фото: пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.