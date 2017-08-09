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В Соликамске подросток на мотоцикле без прав столкнулся с иномаркой

09.08.2017 17:32
В Соликамске 16-летний подросток нарушил правила дорожного движения и врезался в иномарку.
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В Соликамске подросток на мотоцикле без прав столкнулся с иномаркой
8 августа в Соликамске, 16-летний подросток, управлявший незарегистрированным мотоциклом, и не имея прав, устроил дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, молодой человек, двигаясь на мототранспорте Suzuki по улице Всеобуча, нарушил правила обгона впереди идущего транспорта и столкнулся с ним. В результате ДТП подросток был госпитализирован с различными травмами. Более серьезных последствий удалось избежать, так как водитель мотоцикла был в шлеме.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.


Фото: пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

Метки: мотоциклист Соликамск ДТП авария ГИБДД
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