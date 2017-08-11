В Соликамске на 5 лет осудили мошенницу, присвоившую 122 млн рублей

В Соликамске суд приговорил женщину к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей за совершение серии мошеннических действий, в результате которых пострадали 42 человека с общей суммой ущерба в 122 миллиона рублей. Также женщина обязана возместить ущерб всем пострадавшим.

Следственным управление было доказано, что подсудимая в целях обогащения организовала кредитно-потребительский кооператив, в котором принимала деньги от граждан. Денежные средства женщина выводила из кооператива и тратила их на свои нужды, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.