В Прикамье задержана подозреваемая в серии мошенничеств

В Верещагино полицейскими местного МВД раскрыта серия мошеннических действий, по подозрению в которых задержана 38-летняя женщина. Правоохранительными органами установлено, что женщина, пользуясь служебным положением и входя в доверие к клиентам финансового учреждения, в котором работала менеджером, похищала деньги со счетов.



По результатам проверки, выявлены 13 фактов хищения в размере 240 тысяч рублей, которые подозреваемая потратила. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.