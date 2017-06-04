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В Прикамье задержана подозреваемая в серии мошенничеств

04.06.2017 11:27
Женщина, используя свое служебное положение, обманывала клиентов.
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В Прикамье задержана подозреваемая в серии мошенничеств
В Верещагино полицейскими местного МВД раскрыта серия мошеннических действий, по подозрению в которых задержана 38-летняя женщина. Правоохранительными органами установлено, что женщина, пользуясь служебным положением и входя в доверие к клиентам финансового учреждения, в котором работала менеджером, похищала деньги со счетов.

По результатам проверки, выявлены 13 фактов хищения в размере 240 тысяч рублей, которые подозреваемая потратила. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.
Метки: мошенничество преступление мвд
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