В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего велосипедиста

В поселке Сылва Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 16-летний подросток. По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на юношу, двигавшегося на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия, от полученных травм подросток скончался на месте.

Водитель «ВАЗа» попытался скрыться с места происшествия. Как потом оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.