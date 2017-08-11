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В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего велосипедиста

11.08.2017 14:37
По факту гибели подростка в Прикамье возбуждено уголовное дело.
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В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего велосипедиста
В поселке Сылва Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 16-летний подросток. По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на юношу, двигавшегося на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия, от полученных травм подросток скончался на месте.

Водитель «ВАЗа» попытался скрыться с места происшествия. Как потом оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

Метки: подросток велосипедист ДТП велосипедист
Комментарии (1)
Наталья 11.08.2017 17:08:30
Не только сбил еще и протащил под колесами, ужесточить наказания! за вождение в не трезвом состоянии, этот преступник получит небольшое наказание и будет жить, а Димочи уже нет, у родителей он был единственный сын!
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