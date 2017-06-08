В Прикамье при столкновении легковушки с КамАЗом погиб человек
08.06.2017 20:08
В Пермском крае на трассе Пермь-Ильинский разбился водитель "Лады Гранты".
Вчера днем на трассе Пермь-Ильинский, 66-летний водитель автомобиля «Лады», двигаясь в сторону Перми, по предварительным данным, не соблюдая скоростной режим, в следствии съезда на дорогу без асфальтового покрытия произошел занос транспортного средства на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе
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