В Прикамье при столкновении легковушки с КамАЗом погиб человек

Вчера днем на трассе Пермь-Ильинский, 66-летний водитель автомобиля «Лады», двигаясь в сторону Перми, по предварительным данным, не соблюдая скоростной режим, в следствии съезда на дорогу без асфальтового покрытия произошел занос транспортного средства на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе



