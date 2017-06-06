В Прикамье найдено тело утопленника

В селе Бым, что в Кунгурском районе Пермского края, в местном пруду было обнаружено тело утопленника, в последствии выяснилось, что это тело 56-летнего местного жителя, который пропал без вести еще в октябре 2016 года, сообщает местная газета «ИСКРА Кунгур».



На теле травм, связывающих смерть с криминальным характером, не обнаружено. По словам заместителя руководителя местного следственного отдела, сейчас проводятся доследственные действия, которые установят все обстоятельства смерти, но пока что ничего подозрительного не обнаружено. По предварительным данным, мужчина погиб при несчастном случае.