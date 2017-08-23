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В Пермском крае работника скважины насмерть придавило трубой

23.08.2017 08:01
В Березовском районе машиниста спецтехники насмерть придавило трубой.
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В Пермском крае работника скважины насмерть придавило трубой
Следственным комитетом РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка гибели машиниста спецтехники.

Предварительно установлено, что 19 августа в районе деревни Дубовое Березовского района, во время закачки антигидратной жидкости в скважину, сорвало трубу под давлением в 100 атмосфер, после чего она ударила машиниста спецтехники «ЦА-320», от полученной травмы рабочий скончался.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели, изъяты рабочие документы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Метки: скважина рабочий погибший
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