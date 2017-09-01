В Пермском крае два приятеля похитили 600 кг пшеницы

В Частинском районе Пермского края вынесен обвинительный приговор в отношении двух 19-летних воров, укравших с сельхозпредприятия 600 килограммов семенной пшеницы.

Полицейскими было установлено, что в июне 2017 года, два ранее судимых злоумышленника 1998 года рождения, в ночное время проникли на территорию местного сельхозпредприятия, а после наполнили мешки, принесенные с собой, пшеницей и скрылись с места преступления. Общий вес украденного составил 600 килограммов, ущерб нанесенный предприятию - 11 тысяч рублей.

Суд приговорил грабителей к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.