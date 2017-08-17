В Перми житель Кунгура ограбил 18-летнего юношу

Сотрудники полиции Свердловского района Перми задержали ранее судимого жителя Кунгура, подозреваемого в совершении грабежа в отношении 18-летнего пермяка.

Обратившийся в дежурную часть молодой человек рассказал, что рядом с одним из домов по улице Елькина на него напал мужчина, который нанес ему несколько ударов и потребовал ценные вещи. После этого потерпевший отдал ему свой рюкзак с мобильным телефоном и другим имуществом.

Получив подробные описания злоумышленника, сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе автовокзала обнаружили мужчину с рюкзаком, подходившего под описания. В ходе дальнейшего разбирательства мужчина был опознан потерпевшим. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Кунгура.

По факту хищения с применением насилия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.