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В Перми задержали банду угонщиков элитных иномарок из Башкирии

10.08.2017 17:30
Сотрудники уголовного розыска Башкортостана задержали банду угонщиков дорогих иномарок.
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В Перми задержали банду угонщиков элитных иномарок из Башкирии
Сотрудники уголовного розыска республики Башкортостан совместно с пермскими коллегами задержали двух мужчин 31 и 42 лет по подозрению в угоне автомобиля.

На злоумышленников удалось выйти после того, как в городе Нефтекамск у 55-летнего мужчины угнали автомобиль марки Lexus. После розыскных мероприятий угонщиков удалось задержать в Перми. При обыске у подозреваемых был обнаружен автомобиль мужчины из Нефтекамска, а также оборудование для взлома сигнализаций и другие приспособления для угона.

В данный момент задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, по факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.



Фото: пресс-служба МВД по Республике Башкирия.

Метки: угонщики Башкирия Пермь автомобиль
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