В Перми задержали банду угонщиков элитных иномарок из Башкирии

На злоумышленников удалось выйти после того, как в городе Нефтекамск у 55-летнего мужчины угнали автомобиль марки Lexus. После розыскных мероприятий угонщиков удалось задержать в Перми. При обыске у подозреваемых был обнаружен автомобиль мужчины из Нефтекамска, а также оборудование для взлома сигнализаций и другие приспособления для угона.
В данный момент задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, по факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкирия.
Фото: пресс-служба МВД по Республике Башкирия.
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