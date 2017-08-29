В Перми задержали 45-летнего бездомного, пристававшего к детям

24 августа в управление уголовного розыска поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних. В ходе оперативной работы был установлен свидетель произошедшего, сообщивший необходимые сведения, которых было достаточно для задержания подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства.
Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил по данному факту уголовное дело.
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