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В Перми водитель «ВАЗа» на скорости врезался в дерево

14.08.2017 11:04
В Кировском районе Перми водитель «ВАЗ-21150» госпитализирован после столкновения с деревом.
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В Перми водитель «ВАЗа» на скорости врезался в дерево
13 августа в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», в районе дома 105 по улице Сивашская на большой скорости допустил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, уже установлено, что водитель ранее уже был лишен водительских прав, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

Метки: ДТП МВД дерево ваз
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