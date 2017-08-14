В Перми водитель «ВАЗа» на скорости врезался в дерево

13 августа в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», в районе дома 105 по улице Сивашская на большой скорости допустил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, уже установлено, что водитель ранее уже был лишен водительских прав, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.