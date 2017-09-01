В Перми водитель без прав стал виновником ДТП с тремя пострадавшими

Днем 31 августа, в Индустриальном районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

По предварительным данным, днем в 13:25, около дома No213 по шоссе Космонавтов, 32-летний водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, который по инерции допустил столкновение с Mazda. Причиной аварии стало превышение допустимой скорости водителем автомобиля Renault.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили три пассажира Renault. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Позже было установлено, что виновник аварии не имел прав управления автомобилем. Также он отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в отношении водителя Renault составлен административный протокол.

Фото: группа «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «Вконтакте».