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В Перми ВАЗ столкнулся с Lexus, есть пострадавшие

29.08.2017 13:14
Вчера, 28 августа, в Перми на улице Свердлова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
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В Перми ВАЗ столкнулся с Lexus, есть пострадавшие
По предварительным данным, около 12 часов дня 53-летним водителем «ВАЗ-21154» был допущен занос, в результате которого его вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с внедорожником Lexus 450D. В результате аварии пострадали пассажир иномарки и отечественного автомобиля 1968 и 1948 годов рождения соответственно.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Метки: ваз лексус дтп Пермь
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