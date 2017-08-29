В Перми ВАЗ столкнулся с Lexus, есть пострадавшие

По предварительным данным, около 12 часов дня 53-летним водителем «ВАЗ-21154» был допущен занос, в результате которого его вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с внедорожником Lexus 450D. В результате аварии пострадали пассажир иномарки и отечественного автомобиля 1968 и 1948 годов рождения соответственно.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.