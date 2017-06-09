В Перми ВАЗ перевернулся после столкновения с "Мерседесом"
09.06.2017 15:24
В микрорайоне Парковый водитель "Лады" не уступил "Мерседесу" и перевернулся после удара.
Авария произошла на проспекте Парковый, между улицами Желябова и Куфонина. По предварительным данным, водитель ВАЗа при перестроении в другую полосу, не предоставил преимущество автомобилю "Мерседес". После столкновения отечественный автомобиль перевернулся. Двое пассажиров ВАЗ получили различные травмы, и были увезены в больницу.
Фото: группы "ЧП ДТП Пермь" в социальной сети "ВКонтакте"
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