В Перми в ДТП пострадали водитель и пассажирка такси

Сегодня утром в Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Клары Цеткин произошло дорожно-транспортное происшествие. В столкновении двух автомобилей Renault Logan и «ВАЗ-21074» пострадали пассажирка и водитель иномарки, которая является автомобилем таксомоторной компаний «Везет».

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя такси.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: группа «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «Вконтакте».