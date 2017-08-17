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В Перми в ДТП пострадали водитель и пассажирка такси

17.08.2017 14:45
На перекрестке улиц Куйбышева и Клары Цеткин произошло ДТП с участием автомобиля такси.
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В Перми в ДТП пострадали водитель и пассажирка такси
Сегодня утром в Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Клары Цеткин произошло дорожно-транспортное происшествие. В столкновении двух автомобилей Renault Logan и «ВАЗ-21074» пострадали пассажирка и водитель иномарки, которая является автомобилем таксомоторной компаний «Везет».

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя такси.

По факту аварии проводится проверка.



Фото: группа «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «Вконтакте».

Метки: ДТП такси
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