В Перми появился новый вид мошенничества при продаже жилья

Человек, желая продать квартиру в новостройке, возведенной жилищно-строительным кооперативом, обращается за помощью к профессионалам рынка недвижимости. Во всяком случае, он так думает.



"Он идёт на соглашение с человеком, который представляется в данной ситуации риелтором и обещает оказать помощь в содействии в продаже в дальнейшей реализации данного жилого помещения. Но помощи не было оказано. Человек подписал не те документы, в итоге лишился и квартиры, и денег", - говорит адвокат - представитель истца Татьяна Лущеко.



Дальше схема такова: квартиру несколько раз оперативно перепродают различным лицам, а конечный покупатель даже и не подозревает о том, что его вновь приобретенное жилище возможно фигурирует в такой цепочке.



Сейчас в Кировском районном суде слушается гражданское дело, где, по мнению представителей истца, квартира как раз оказалась в подобной схеме.



Истец с помощью адвоката пытается вернуть в свою собственность квартиру. Но чтобы разобраться в замысловатой цепочке судье Дмитрию Хузяхралову предстоит выслушать всех бывших собственников, до явки которых на процесс в деле объявлен перерыв. Что же касается желающих приобрести квартиру и совершенно не желающих участвовать в подобных спорах, то у адвокатов есть простая рекомендация.



"В первую очередь общаться с кооперативом напрямую, проверять все документы, оригиналы смотреть, печати, подписи. Есть ещё госорганы, которые также могут провести проверку", - адвокат Татьяна Лущеко.



Татьяна Лущеко совместно с истцом - первоначальным продавцом параллельно с иском в суд, подали заявление ещё и в правоохранительные органы. Теперь ещё и полицейским предстоит разобраться в этом деле и принять решение о возможном возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество".