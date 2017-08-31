В Перми появился новый вид мошенничества при продаже жилья
31.08.2017 18:16
Новая схема обмана граждан набирает оборот в нашем городе.
Человек, желая продать квартиру в новостройке, возведенной жилищно-строительным кооперативом, обращается за помощью к профессионалам рынка недвижимости. Во всяком случае, он так думает.
"Он идёт на соглашение с человеком, который представляется в данной ситуации риелтором и обещает оказать помощь в содействии в продаже в дальнейшей реализации данного жилого помещения. Но помощи не было оказано. Человек подписал не те документы, в итоге лишился и квартиры, и денег", - говорит адвокат - представитель истца Татьяна Лущеко.
Дальше схема такова: квартиру несколько раз оперативно перепродают различным лицам, а конечный покупатель даже и не подозревает о том, что его вновь приобретенное жилище возможно фигурирует в такой цепочке.
Сейчас в Кировском районном суде слушается гражданское дело, где, по мнению представителей истца, квартира как раз оказалась в подобной схеме.
Истец с помощью адвоката пытается вернуть в свою собственность квартиру. Но чтобы разобраться в замысловатой цепочке судье Дмитрию Хузяхралову предстоит выслушать всех бывших собственников, до явки которых на процесс в деле объявлен перерыв. Что же касается желающих приобрести квартиру и совершенно не желающих участвовать в подобных спорах, то у адвокатов есть простая рекомендация.
"В первую очередь общаться с кооперативом напрямую, проверять все документы, оригиналы смотреть, печати, подписи. Есть ещё госорганы, которые также могут провести проверку", - адвокат Татьяна Лущеко.
Татьяна Лущеко совместно с истцом - первоначальным продавцом параллельно с иском в суд, подали заявление ещё и в правоохранительные органы. Теперь ещё и полицейским предстоит разобраться в этом деле и принять решение о возможном возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество".
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