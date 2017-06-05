В Перми погиб известный тренер по велоспорту
05.06.2017 14:29
Во время соревнований по маунтинбайку разбился мастер спорта СССР по велоспорту-шоссе, мастер спорта СССР по велоспорту-кроссу Константин Колпаков.
Вчера, 4 июня, при участии в заезде ветеранов в Кубке Пермского края по маунтинбайку, получил смертельную травму Константин Валерьевич Колпаков, сообщает группа «Velo.Perm.ru - Велосипедисты Перми (ВелоПермь)» в «ВКонтакте». Произошло это во время крутого спуска, где падению способствовала сырая почва. Помощь ему была оказана незамедлительно, но травмы, полученные при падении, были не совместимы с жизнью.
Отметим, что последние 12 лет Константин Колпаков занимался тренерской деятельностью в Пермском крае.
Фото: пользователя Алексей Никитина со страницы «ВКонтакте»
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