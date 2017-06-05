В Перми погиб известный тренер по велоспорту

Вчера, 4 июня, при участии в заезде ветеранов в Кубке Пермского края по маунтинбайку, получил смертельную травму Константин Валерьевич Колпаков, сообщает группа «Velo.Perm.ru - Велосипедисты Перми (ВелоПермь)» в «ВКонтакте». Произошло это во время крутого спуска, где падению способствовала сырая почва. Помощь ему была оказана незамедлительно, но травмы, полученные при падении, были не совместимы с жизнью.



Отметим, что последние 12 лет Константин Колпаков занимался тренерской деятельностью в Пермском крае.



Фото: пользователя Алексей Никитина со страницы «ВКонтакте»