(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Перми погиб известный тренер по велоспорту

05.06.2017 14:29
Во время соревнований по маунтинбайку разбился мастер спорта СССР по велоспорту-шоссе, мастер спорта СССР по велоспорту-кроссу Константин Колпаков.
466
В Перми погиб известный тренер по велоспорту
Вчера, 4 июня, при участии в заезде ветеранов в Кубке Пермского края по маунтинбайку, получил смертельную травму Константин Валерьевич Колпаков, сообщает группа «Velo.Perm.ru - Велосипедисты Перми (ВелоПермь)» в «ВКонтакте». Произошло это во время крутого спуска, где падению способствовала сырая почва. Помощь ему была оказана незамедлительно, но травмы, полученные при падении, были не совместимы с жизнью.

Отметим, что последние 12 лет Константин Колпаков занимался тренерской деятельностью в Пермском крае.

Фото: пользователя Алексей Никитина со страницы «ВКонтакте»
Метки: колпаков велоспорт погиб трагедия
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости
ПОГОДА ПЕРМЬ
05 Июня