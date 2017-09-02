В Перми осудили директора УК за хищение 89 млн рублей

В суде Мотовилихинского района Перми вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора управляющей компании, который причинил ущерб на сумму 89 млн рублей.

Следователями было установлено, что в период с марта 2008 по декабрь 2012 годов, мужчина, занимая должность генерального директора нескольких управляющих компаний, злоупотребляя своими полномочиями, различными способами похищал деньги у предприятий, организаций, а также у граждан.

Суд признал мужчину виновным в обвиняемых действиях: мошенничество, злоупотребление полномочий, присвоение и растрата, преднамеренное банкротство. К назначенному сроку в 9 лет и 6 месяцев в колонии добавлен штраф в размере 1 млн рублей. Также ему необходимо возместить весь ущерб.