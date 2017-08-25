В Перми обрушился потолок в многоквартирном доме

Большая часть потолка уже обрушилась, а вторая - держится, но неизвестно насколько надёжно.

Ольга Анисимова - старшая по дому, провела для ТК "ВЕТТА" экскурсию по строению, которое через 7 лет отметит вековой юбилей. После ночного происшествия люди опасаются просто ложиться спать в своём родном доме. Порядка 70% комнат в доме оформлена в собственность, оставшаяся треть принадлежит городу и используется как маневренный фонд для расселения людей.

Де-юре аварийным дом не признан. Более того, сейчас в нем проходит капитальный ремонт - меняют систему отопления. Но де-факто по всем внешним признакам, пригодным для проживания его назвать очень трудно. Работы по капремонту в связи с нынешним обрушением пришлось остановить. Неизвестно - выдержат ли новую нагрузку стены с перекрытиями.

Во время нашей незапланированной экскурсии в дом приехали представители администрации, МЧС, фонда капитального ремонта и десяток других ответственных лиц. На месте же провели совещание и пришли к решению: что делать дальше.

"Планируется расселение 5 комнат, близстоящих к данному жилому помещению, и произвести это сегодня. Я сейчас жду представителей управления жилищных отношений, чтобы они подъехали сюда и здесь на месте решили эту проблему, определиться с теми помещениями, куда можно въехать. Здесь есть ряд помещений, которые готовились к косметическому ремонту, но раз такая ситуация сложилась, то будем уже сегодня переселять людей, чтобы хватило всем помещений здесь, чтобы не доставлять людям неудобств", - сказал начальник отдела ЖКХ администрации Мотовилихинского района Перми Вячеслав Насонов.

Что же касается дома в целом, то планируется заново провести оценку его текущего состояния и принять на основе этого решение: признавать ли его аварийным и отправлять под снос, либо дом всё-таки можно спасти и тогда в срочном порядке проводить здесь капитальный ремонт по укреплению кровли и несущих конструкций.