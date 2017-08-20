В Перми мотоциклист столкнулся с иномаркой

19 августа вечером в Перми, на улице Целинная, рядом с домом №1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. По предварительным данным, житель краевой столицы, управлявший мотоциклом Gym Gts300i Evo, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Captiva, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель 1952 года рождения, управлявший мотоциклом, получил различные травмы и был госпитализирован в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.