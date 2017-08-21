В Перми чиновника осудили за получение взятки ноутбуком‍

Следственным комитетом РФ по Пермскому краю была собрана достаточная доказательная база по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя государственного учреждения, о получении взятки. Суд вынес обвинительный приговор бывшему чиновнику и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии строго режима, также ему вынесен штраф в размере 579 тысяч 450 рублей.

Следствием было установлено, что в июне 2016 года бывший чиновник через посредников получил ноутбук стоимостью более 100 тысяч рублей за подписание актов приемки проделанных работ, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.