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В Перми чиновника осудили за получение взятки ноутбуком‍

21.08.2017 17:44
Бывшего руководителя государственного учреждения признали виновным в получении взятки ноутбуком, стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
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Следственным комитетом РФ по Пермскому краю была собрана достаточная доказательная база по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя государственного учреждения, о получении взятки. Суд вынес обвинительный приговор бывшему чиновнику и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии строго режима, также ему вынесен штраф в размере 579 тысяч 450 рублей.

Следствием было установлено, что в июне 2016 года бывший чиновник через посредников получил ноутбук стоимостью более 100 тысяч рублей за подписание актов приемки проделанных работ, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Метки: ноутбук взятка суд СК
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