В Лысьве подросток разбился насмерть, выпав с 9-го этажа

Вчера в Лысьве на улице Победы, 21 очевидцы заметили человека стоящего на 9-м этаже, была вызвана служба спасения. Спасатели оперативно приехали на место, взяв с собой "куб жизни" — надувное устройство, предназначенное для эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях, но подросток скончался от сильного удара. Очевидцы сообщают, что трагедия произошла на глазах у местных жителей.

В Следственном комитете телеканалу «ВЕТТА» рассказали, что молодой человек воспитывался в благополучной семье. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Внешних признаков, которые могли бы указать на насильственные причины смерти, обнаружено не было.

