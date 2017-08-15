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В Лысьве из окна пятиэтажки выпала 5-летняя девочка

15.08.2017 17:41
Сегодня, 15 августа, в городе Лысьва девочка 2012 года рождения выпала из окна.
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В Лысьве из окна пятиэтажки выпала 5-летняя девочка
Утром 15 августа в городе Лысьва из больницы в отдел полиции поступило сообщение, что у них находится 5-летняя девочка с травмами, которые характерны при падении с высоты. Как сообщает пермский интернет-портал 59.ru, со ссылкой на очевидца, в 5 часов утра 15 августа мужчина, живущий на первом этаже дома, в котором произошла трагедия, проснулся от плача, доносившигося из-за окна. Выглянув на улицу, он увидел девочку, лежавшую в траве под окном. Внешне она была в порядке. Через некоторое время девочку, предположительно вместе с матерью, увезли на машине скорой помощи.
Метки: девочка окно Лысьва
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