В Лысьве из окна пятиэтажки выпала 5-летняя девочка
15.08.2017 17:41
Сегодня, 15 августа, в городе Лысьва девочка 2012 года рождения выпала из окна.
Утром 15 августа в городе Лысьва из больницы в отдел полиции поступило сообщение, что у них находится 5-летняя девочка с травмами, которые характерны при падении с высоты. Как сообщает пермский интернет-портал 59.ru, со ссылкой на очевидца, в 5 часов утра 15 августа мужчина, живущий на первом этаже дома, в котором произошла трагедия, проснулся от плача, доносившигося из-за окна. Выглянув на улицу, он увидел девочку, лежавшую в траве под окном. Внешне она была в порядке. Через некоторое время девочку, предположительно вместе с матерью, увезли на машине скорой помощи.
Другие новости
15 Августа 2017
03 Августа 2017
24 Июля 2017
19 Июня 2017
27 Мая 2017
23 Мая 2017
21 Мая 2017
24 Апреля 2017
16 Февраля 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦