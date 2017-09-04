В Екатеринбурге водитель на "УАЗике" протаранил кинотеатр и поджег фургон

Как сообщает региональное управления МЧС, из помещения было эвакуировано 5 человек. Тушение пожара заняло 30 минут. Всего в тушении участвовало 18 единиц техники и 52 человека личного состава. Обошлось без жертв.
Водителя задержали, когда он обратился за медпомощью, после того как скрылся с места преступления, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
То ли грамотность нынче у журналистов не в моде, то ли постоянное интернетное "автор жжот" дало свои плоды.
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