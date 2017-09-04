В Екатеринбурге водитель на "УАЗике" протаранил кинотеатр и поджег фургон

Сегодня около 6 часов утра в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами. На размещенном в соцсетях видео с камер видеонаблюдения видно, что водитель целенаправленно движется в здание кинотеатра на автомобиле, а когда упирается в помещение, то выходит и поджигает машину.

Как сообщает региональное управления МЧС, из помещения было эвакуировано 5 человек. Тушение пожара заняло 30 минут. Всего в тушении участвовало 18 единиц техники и 52 человека личного состава. Обошлось без жертв.

Водителя задержали, когда он обратился за медпомощью, после того как скрылся с места преступления, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.