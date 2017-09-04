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В Екатеринбурге водитель на "УАЗике" протаранил кинотеатр и поджег фургон

04.09.2017 11:51
Сегодня, 4 сентября, рано утром в здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге врезался автомобиль "УАЗ".
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Сегодня около 6 часов утра в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами. На размещенном в соцсетях видео с камер видеонаблюдения видно, что водитель целенаправленно движется в здание кинотеатра на автомобиле, а когда упирается в помещение, то выходит и поджигает машину.

Как сообщает региональное управления МЧС, из помещения было эвакуировано 5 человек. Тушение пожара заняло 30 минут. Всего в тушении участвовало 18 единиц техники и 52 человека личного состава. Обошлось без жертв.

Водителя задержали, когда он обратился за медпомощью, после того как скрылся с места преступления, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Метки: Екатеринбург кинотеатр пожар ДТП видео
Комментарии (1)
Гость 04.09.2017 12:49:06
>поджог фургон

То ли грамотность нынче у журналистов не в моде, то ли постоянное интернетное "автор жжот" дало свои плоды.
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