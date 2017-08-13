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В Березниках пьяный водитель после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину

13.08.2017 10:12
После столкновения двух машин пьяный водитель наехал на женщину-пешехода, идущую по тротуару.
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В Березниках пьяный водитель после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину
Утром 11 августа в Березниках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя, в котором пострадала женщина-пешеход, сообщают в социальных сетях очевидцы.

По предварительным данным, 29-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ-21102», проехал на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. После удара отечественный автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент проходила 49-летняя женщина. Пешехода с травмами доставили в больницу.

Виновник аварии был задержан, алкотестер показал наличие большого количества алкоголя в организме водителя, устроившего ДТП. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.


Фото: группа «ЧП Березники» в социальной сети «Вконтакте»

Метки: ДТП Березники пьяный пешеход
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