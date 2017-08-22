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В Березниках по вине пьяного водителя пострадали девушка и ребенок

22.08.2017 09:59
Автомобиль «ВАЗ-2114» допустил столкновение с опорой ЛЭП, пострадали два пассажира.
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В Березниках по вине пьяного водителя пострадали девушка и ребенок
20 августа ночью, в Березниках произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пассажира: 26-летняя мать и её ребенок. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач. Позже выяснилось, что мужчина, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.

В данный момент проводится административное расследование, по его итогам в отношении водителя будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Метки: ДТП Березники пьяный водитель
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