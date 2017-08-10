Спасатели предотвратили самоубийство мужчины в Перми

Сегодня ночью в Перми на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир мужчина 1987 года рождения заперся в комнате и говорил о своих суицидальных намерениях.

По вызову приехали сотрудники Городской службы спасения. Они вскрыли дверь комнаты, в которой находился мужчина, он уже стоял на подоконнике. Мужчина угрожал спасателям, что покончит с собой.

Своими слаженными и оперативными действиями полицейские и спасатели предотвратили попытку самоубийства. Мужчина был передан сотрудникам медицинской помощи, сообщает спасатель Виталий Юрьев в социальной сети «Вконтакте». В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.