Спасатели предотвратили самоубийство мужчины в Перми

По вызову приехали сотрудники Городской службы спасения. Они вскрыли дверь комнаты, в которой находился мужчина, он уже стоял на подоконнике. Мужчина угрожал спасателям, что покончит с собой.
Своими слаженными и оперативными действиями полицейские и спасатели предотвратили попытку самоубийства. Мужчина был передан сотрудникам медицинской помощи, сообщает спасатель Виталий Юрьев в социальной сети «Вконтакте». В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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