Последствия урагана в Свердловской области (видео)

"Где-то вечером, в 7-м часу, поднялся очень сильный ветер. Я лично знала, ситуацию смотрела. Из-за горы, из-за горы, быстро-быстро начали скапливаться тучи. Потом, когда уже с горы полетели шифер, листы, и прочее пятое-десятое, мы успели только заскочить в дом. Это буквально секунды. Мой муж не успел зайти в дом. Его чуть не унесло вообще. Он там схватился за трубу. Я успела закрыть дверь. У нас вывалилось всё: холодильник, шифоньер... Я не могла открыть дверь. Только видела в окно, как летали крыши, листы железа там, брёвна. Как падали эти столбы. Я всё видела. Это было буквально за секунды", - рассказывает жительница Староуткинска Раиса СКОРОБОГАТОВА.



3 июня в результате грозы и штормового ветра, достигавшего 25 м/с, в центральной и южной частях Урала произошли множественные технологические нарушения в электроснабжении. С жилых домов, срывало крыши, рушились дворовые постройки. Повалены сотни деревьев. Местные власти обещают помочь собственникам пострадавших хозяйств.



"Уже организован подвоз лесоматериалов, пиломатериалов. Уже идёт восстановление силами бригад, организованное Главой, и сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. Разбор завалов. И уже отдельные дома уже восстанавливаются. Вы видите, восстанавливаются уже кровли, крыши. Энергетики работают над самой ближайшей подачей электроэнергии. Люди ведут себя достойно. Нет никаких истерических высказываний, нет паники. Те, кто покрепче, сами предлагают свою помощь. Глава решил вопросы с горячим питанием, водой для тех кто в этом нуждается", - говорит глава Западного управленческого округа Виталий ВОЛЬФ.



На восстановление жилья, пострадавшего во время урагана, направят 100 миллионов рублей из средств резервного фонда правительства Свердловской области.



