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Полиция Перми разыскивает хромого грабителя с ножом

21.08.2017 16:23
В Перми ищут злоумышленника, который напал на женщину в подъезде и отобрал деньги.
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Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Пермскому краю устанавливается личность злоумышленника, подозреваемого в разбое в отношении 30-летней женщины.

Происшествие произошло в одном из домов по Комсомольскому проспекту. В подъезде дома на женщину напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги и ценное имущество. Потерпевшая отдала ему 500 рублей и банковскую карту, с которой впоследствии было снято еще 3 тысячи рублей.

Полицейские просят оказать помощь в установлении личности мужчины. Приметы злоумышленника: темные волосы, прихрамывает на одну ногу, носит очки.

Всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении или иных данных, просьба незамедлительно звонить по телефонам: 8 (342) 246-87-13, 8-902-47-93-251 или 02.

Метки: розыск поиск грабеж полиция
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