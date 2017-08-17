Пенсионерку, убившую кочергой дочь подруги, осудили в Перми

Ленинский районный суд под председательством Олега Порошина признал Нину Михайловну виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Адвокат пояснил, что его подзащитная не намерена обжаловать приговор, поскольку полностью признает вину, раскаивается, переживает и сама добровольно сдалась правоохранительным органам.

«После звонка сотрудникам полиции и сообщении о том, что она совершила преступление, она уже сразу прекрасно понимала, что ни дня на свободе до приговора она не проведет, потому что тяжесть совершенного преступления не позволила бы ей находиться на подписке, тем более у нее нет постоянного места проживания», - отметил адвокат Константин Орлов.

«А ведь 30 лет тому назад Нина Михайловна имела квартиру в доме по улице Куйбышева, в доме, где произошло непреднамеренное убийство. Семью Паниных (мать и дочь) хорошо знала, они были соседями, дружили. Есть у Нины Михайловны и четверо детей, только женщина лишена родительских прав. Лишилась она и квартиры после того, как в 2003 году была осуждена за особо тяжкое преступление», - сообщает корреспондент Лариса Колчанова.

В последние годы женщину приютила 82-летняя Тамара Панина, она была парализована, нуждалась в сиделке. Родная дочь Светлана за матерью не ухаживала, жила по другому адресу, иногда навещала больную маму. В тот день дочка Света и сиделка Нина выпивали. В какой-то момент парализованная бабушка упала с дивана.

«Наша обвиняемая обратилась к дочери этой женщины помочь поднять мать, на диван положить, та ей отказала. Сказала, что мать ей не нужна, пусть она умирает. И после того, как мать умрет, она выгонит нашу обвиняемую из квартиры, так как хотела продать эту квартиру», - рассказывает следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району СУ СК России по Пермскому краю Гульнара Абибулаева.

Эти слова стали роковыми для 57-летней Светланы Паниной. Сиделка Нина вышла из комнаты, вернулась она уже с кочергой, с помощью которой решила проучить нерадивую дочь. Нанесла женщине 10 ударов по голове. Когда утром Нина Михайловна проснулась, обнаружила, что старшая Тамара Панина умерла. В другой комнате лежала дочь Светлана, она скончалась от ударов кочергой.

Константин Орлов рассказал, что у его доверительницы в последние годы появился смысл в жизни.

«Имеется сын, хоть она и лишена родительских прав, но последние пять лет они общаются, периодически созваниваются и у нее есть ради чего выйти на свободу», - говорит Константин Орлов.