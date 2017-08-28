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Ночью в ДТП в центре Перми пострадали 3 человека

28.08.2017 10:27
В Перми водитель Subaru проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с KIA.
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Ночью в ДТП в центре Перми пострадали 3 человека
В ночь с субботы на воскресенье в центре Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало три человека. По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Impreza, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская, проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем KIA Quoris. В результате столкновения оба водителя и пассажир Subaru получили различные травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Метки: дтп пострадавшие авария
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