На Восточном обходе Перми сбили пешехода

В Орджоникидзевском районе Перми на Восточном обходе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. По предварительным данным, в 9:00 по улице Фрунзе двигался автомобиль Honda в направлении улицы Новолядовская, которым управлял мужчина 1955 года рождения. Водитель иномарки допустил наезд на пешехода 1960 года рождения, который переходил дорогу в неустановленным месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.