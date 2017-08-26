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На Восточном обходе Перми сбили пешехода

26.08.2017 11:21
В Орджоникидзевском районе Перми автомобиль Honda сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
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На Восточном обходе Перми сбили пешехода
В Орджоникидзевском районе Перми на Восточном обходе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. По предварительным данным, в 9:00 по улице Фрунзе двигался автомобиль Honda в направлении улицы Новолядовская, которым управлял мужчина 1955 года рождения. Водитель иномарки допустил наезд на пешехода 1960 года рождения, который переходил дорогу в неустановленным месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Метки: дтп пострадавший пешеход
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