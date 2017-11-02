Канал поставки наркотиков перекрыли в Перми

В Перми вынесен обвинительный приговор участнице группы, которая организовала канал поставки и распространения наркотических средств в Пермском крае.

Еще в октябре 2016 года сотрудниками ФСБ с поличным при попытке продажи крупной партии наркотиков была задержана гражданка России, находящаяся в розыске за аналогичные действия. Также был задержан её подельник, проживающий в Перми. У них были изъяты 400 граммов героина и 200 граммов гашиша.

По факту продажи наркотических средств было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере»).

19 октября решением Орджоникидзевского суда вынесен обвинительный приговор женщине-организатору, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и штраф в размере 150 тысяч рублей. Её подельника осудили еще в мае этого года. Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы, сообщили ТК "ВЕТТА" в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.