Банде торговцев героином вынесли приговор в Перми

В Перми вынесли приговор участникам банды, торговавшей наркотиками на территории Пермского края. Чтобы установить всех членов преступной группировки и схемы по распространению наркотиков, полицейские вели наблюдение за бандой с лета 2014 по июнь 2015 годов. В ходе оперативной разработки было зафиксировано 33 эпизода совершения преступления.

Во время обыска у фигурантов дела было изъято 9 килограммов наркотиков, приготовленных для сбыта.

Судом был вынесен обвинительный приговор каждому участнику преступного сообщества, в зависимости от роли и степени участия они получили от 2 до 19 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.