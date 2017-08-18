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Банде торговцев героином вынесли приговор в Перми

18.08.2017 16:05
Банда наркоторговцев орудовала на территории Пермского края с 2014 по 2015-й год.
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В Перми вынесли приговор участникам банды, торговавшей наркотиками на территории Пермского края. Чтобы установить всех членов преступной группировки и схемы по распространению наркотиков, полицейские вели наблюдение за бандой с лета 2014 по июнь 2015 годов. В ходе оперативной разработки было зафиксировано 33 эпизода совершения преступления.

Во время обыска у фигурантов дела было изъято 9 килограммов наркотиков, приготовленных для сбыта.

Судом был вынесен обвинительный приговор каждому участнику преступного сообщества, в зависимости от роли и степени участия они получили от 2 до 19 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Метки: опг банда героин суд
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