В Прикамье увеличились поступления в бюджет от акцизов на алкоголь
08.06.2017 18:49
Поступать средств от легального алкоголя в бюджет Пермского края стало значительно больше.
В налоговой службе это связывают как с увеличением ставки акциза, так и с ростом объёмов горячительной продукции. В абсолютных цифрах пиво даст в бюджет более 4 миллионов рублей за первые 4 месяца года. Крепкий алкоголь - миллиард 200 миллионов.
"По уровню начислений у нас в этом году больше, как с акциза с пива на 20 процентов, если сравнивать аналогичный период прошлого года. Если говорить, опять же, о крепких напитках, то увеличения начисления объёма акциза на 50 процентов произошло с аналогичного периода прошлого года", - говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Пермскому краю Сергей МЕХОНОШИН.
Пивоваров, законно ведущих свою деятельность на территории Прикамья, сейчас 12. Два предприятия производят алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта более 9 процентов. Поступление акциза с пива полностью перечисляется в бюджет субъекта Российской Федерации. С крепких напитков - 50 на 50: половина уходи в казну государства.
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