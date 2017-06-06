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В Перми прошла выставка промышленных предприятий ПФО

06.06.2017 16:30
На промышленной выставке были представлены 7 регионов и более 50 ведущих предприятий ПФО, которые показали свои лучшие разработки. Начиная от турбинных двигателей и заканчивая спецодеждой, применяемой в абсолютно разных условиях.
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Новинки промышленной отрасли федеральным гостям - полпреду президента Михаилу Бабичу и министру промышленности Денису Мантурову - показывал глава Прикамья Максим Решетников. На повестке дня - выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Пермская промышленность находится на подъеме, но важно не расслабляться. Те соглашения, которые подписаны и то совещание, которое проведено,  призвано поддерживать темпы развития, поддерживать скорость и задавать новый горизонт, горизонты в сфере освоения гражданской продукции", - сказал глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.

В ходе визита в регион региональные и федеральные власти подписали специнвестконтракт с пермской площадкой СИБУРА.

По словам Дениса Мантурова, к 2030 году гражданская продукция на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна производиться на 50 процентов.

Метки: Мантуров Бабич Решетников промышленность Пермский край выставка
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