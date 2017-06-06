В Перми прошла выставка промышленных предприятий ПФО

На промышленной выставке были представлены 7 регионов и более 50 ведущих предприятий ПФО, которые показали свои лучшие разработки. Начиная от турбинных двигателей и заканчивая спецодеждой, применяемой в абсолютно разных условиях.

Новинки промышленной отрасли федеральным гостям - полпреду президента Михаилу Бабичу и министру промышленности Денису Мантурову - показывал глава Прикамья Максим Решетников. На повестке дня - выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.



"Пермская промышленность находится на подъеме, но важно не расслабляться. Те соглашения, которые подписаны и то совещание, которое проведено, призвано поддерживать темпы развития, поддерживать скорость и задавать новый горизонт, горизонты в сфере освоения гражданской продукции", - сказал глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.



В ходе визита в регион региональные и федеральные власти подписали специнвестконтракт с пермской площадкой СИБУРА.



По словам Дениса Мантурова, к 2030 году гражданская продукция на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна производиться на 50 процентов.



