В Перми прошла выставка промышленных предприятий ПФО
06.06.2017 16:30
На промышленной выставке были представлены 7 регионов и более 50 ведущих предприятий ПФО, которые показали свои лучшие разработки. Начиная от турбинных двигателей и заканчивая спецодеждой, применяемой в абсолютно разных условиях.
Новинки промышленной отрасли федеральным гостям - полпреду президента Михаилу Бабичу и министру промышленности Денису Мантурову - показывал глава Прикамья Максим Решетников. На повестке дня - выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
"Пермская промышленность находится на подъеме, но важно не расслабляться. Те соглашения, которые подписаны и то совещание, которое проведено, призвано поддерживать темпы развития, поддерживать скорость и задавать новый горизонт, горизонты в сфере освоения гражданской продукции", - сказал глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.
В ходе визита в регион региональные и федеральные власти подписали специнвестконтракт с пермской площадкой СИБУРА.
По словам Дениса Мантурова, к 2030 году гражданская продукция на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна производиться на 50 процентов.
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