Пермский край будет поставлять электроэнергию в соседние регионы

Мощность нового энергоблока на Пермской ГРЭС равна 800 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более четырехсот жилых многоэтажек. Общая мощность станции выросла до 3261 МВт и стала одной из пяти крупнейший по стране. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова, новое производство позволит увеличить экспорт электроэнергии в соседние регионы.



"Если сейчас у нас Пермская ГРЭС занимает треть в объеме вырабатываемой электроэнергии края, то теперь будет половину занимать. Понятно, что эта дополнительная мощность уйдет на российский энергорынок, но в то же время это создает возможность нам дальше для развития наших пермский предприятий. Отсюда поставляется мощность на Березниковско-Соликамский промышленный узел, а там у нас большие проекты, у нас большие проекты в Губахе запланированы… Это все повышает надежность и создает возможности для создания новых предприятий", - отметил Максим Решетников.



По словам председателя комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Виктора Плюснина, новый энергоблок повысит надежность сетей Прикамья, даст возможность создания новых предприятий.



"Вложение в энергетику - это вложение в будущее. То, что сегодня спустя почти 20 лет мы снова на Пермской ГРЭС вводим энергоблок - это очень и очень здорово. Это вклад в рабочие места для города Добрянки, это увеличение налогов во все уровни бюджетов", - сказал Виктор Плюснин.



Общий объем инвестиций «Интер РАО» по этому проекту составил более 40 млрд рублей. Энергетики отмечают, власти региона создают благоприятный инвестиционный климат. С Пермским краем подписано соглашение о налоговых льготах для группы «Интер РАО». При этом налоговые отчисления в бюджет Прикамья с каждым годом увеличиваются. В ближайших совместных планах – развитие социальной инфраструктуры в Добрянке: спортивный комплекс и завершение строительства Дома культуры.



"Для нас как для инвестора, естественно, когда мы будем решать, куда вложить средства, мы в первую очередь будем анализировать те регионы, где у нас подписаны инвестиционные соглашения", - подчеркнул председатель Правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.



Налицо - успешное объединение усилий исполнительной и законодательной ветвей власти. Бизнес не боится инвестировать. Сегодня в регионе в разных стадиях реализации находятся десятки проектов с общим объемом инвестиций порядка 500 млрд рублей.