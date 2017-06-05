Итоги ПМЭФ-2017 для Пермского края

На заседании присутствовала прикамская делегация во главе с главой региона Максимом Решетниковым. На полях форума Пермская целлюлозно-бумажная компания, краевое правительство и ВТБ договорились о модернизации картоноделательного производства. Компания "Уралкалий" совместно с чешской "Т-Машинери" хотят собирать и ремонтировать проходческие комбайны. На создание новых рабочих мест в Верхнекамье краевое правительство надеется и по другим амбициозным проектам.



"С "Уралкалием" мы сейчас выходим на подписание специального инвестиционного контракта. Вот у нас готов меморандум. И в течение месяца там мы доработаем, подпишем СПИК на строительство нового рудника и горно-обогатительной фабрики. "ЕвроХим" аналогичный специнвестконтракт сейчас активно реализует. Сегодня было рабочее совещания по реализации этого инвестпроекта с собственниками, со всеми. В декабре сдаётся один из крупнейших вообще в масштабах всей страны, - более 100 миллиардов рублей инвестиций", - отметил глава Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.



В городе на Неве также состоялись переговоры со шведским производителем телекоммуникационного оборудования "Эриксон" по возможности размещения в Перми центра разработки. Как отмечает Максим Решетников, каждому потенциальному инвестору необходим индивидуальный подход.



Мы исходим из того, наверное, что даже наша функция скорее сервисная относительно инвесторов. Их задача создавать рабочие места, инвестировать, создавать новые производства. Наша задача - снимать все вопросы, которые при этом возникают. Да, максимально оказывать содействие. Кому-то нужно вопросы по электрике решать, кому-то надо налоговые льготы. Где-то нужен землеотвод, где-то межевание уточнить и т.д.", - сказал Максим РЕШЕТНИКОВ.



Питерский форум прошёл уже в 21 раз, собрав рекордные 14 тысяч участников. Это представители бизнеса, экономисты, политики, эксперты, журналисты. Год от года расширяется и география представленных стран (нынче их число перевалило за 140). Несмотря на профильную экономическую повестку мероприятия, власти края на каждый проект смотрят через призму социальных вопросов. А приоритетами здесь являются: здравоохранение, образование, инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство... Без достойных условий для жизни производственных успехов не добиться.