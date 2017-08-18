8,5 тонн "санкционки" уничтожила Пермская таможня с начала года

И если проблем при отбытии из России у наших сограждан чаще всего не возникает, то по возвращении с отдыха нередко возникают спорные ситуации.



"По статистике к нам везут сувениры - кастеты. Зачем - не знаю. К нам везут дубинки телескопические", - говорит начальник Пермской таможни Сергей ПАШКИН.



Дальше: протокол, экспертиза, штраф и конфискация. Нередко в Пермь пытаются ввести запрещенные препараты, например, феназепам. И тут всё может дойти даже до дела уголовного. Таможенники рекомендуют во избежание недоразумений задать вопрос до момента прохождения контроля.



"Везете два-три фрукта - везите. Но если вы везёте сумку, то таможенник вам задаст вопрос: это вам для чего? Вы не поверите, ответы бывают разные. И пока один таможенник спрашивает для чего, второй смотрит, не является ли человек частным предпринимателем", - рассказывает Сергей ПАШКИН.



Всего же пермскими таможенниками за первые 6 месяцев этого года было изъято и уничтожено почти 8,5 тонн санкционных продуктов, пресечен оборот порядка 100 тысяч единиц различных контрафактных товаров: куртки, часы, кроссовки и многое другое. Общий внешнеторговый оборот по двум субъектам федерации: Прикамью и Удмуртии, которые входят в общую структуру Пермской таможни, превысил 2 миллиарда 300 тысяч долларов США. Из этого в федеральную казну ушло порядка 5,5 миллиардов рублей таможенных пошлин.