(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

8,5 тонн "санкционки" уничтожила Пермская таможня с начала года

18.08.2017 15:00
Почти 80 тысяч человек пересекли таможенный пост в международном аэропорту Перми за первые шесть месяцев этого года.
14
И если проблем при отбытии из России у наших сограждан чаще всего не возникает, то по возвращении с отдыха нередко возникают спорные ситуации.

"По статистике к нам везут сувениры - кастеты. Зачем - не знаю. К нам везут дубинки телескопические", - говорит начальник Пермской таможни Сергей ПАШКИН.

Дальше: протокол, экспертиза, штраф и конфискация. Нередко в Пермь пытаются ввести запрещенные препараты, например, феназепам. И тут всё может дойти даже до дела уголовного. Таможенники рекомендуют во избежание недоразумений задать вопрос до момента прохождения контроля.

"Везете два-три фрукта - везите. Но если вы везёте сумку, то таможенник вам задаст вопрос: это вам для чего? Вы не поверите, ответы бывают разные. И пока один таможенник спрашивает для чего, второй смотрит, не является ли человек частным предпринимателем", - рассказывает Сергей ПАШКИН.

Всего же пермскими таможенниками за первые 6 месяцев этого года было изъято и уничтожено почти 8,5 тонн санкционных продуктов, пресечен оборот порядка 100 тысяч единиц различных контрафактных товаров: куртки, часы, кроссовки и многое другое. Общий внешнеторговый оборот по двум субъектам федерации: Прикамью и Удмуртии, которые входят в общую структуру Пермской таможни, превысил 2 миллиарда 300 тысяч долларов США. Из этого в федеральную казну ушло порядка 5,5 миллиардов рублей таможенных пошлин.
Метки: таможня конфискат
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости