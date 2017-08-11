В Перми установят мемориальную доску князю Михаилу Романову

На заседания совета по топонимике Перми было принято решение об установке новых мемориальных досок.

10 августа на заседании Общественного совета по топонимике при главе города Перми были приняты решения об установке мемориальных табличек, посвященных брату последнего императора Российской Империи Великому князю Михаилу Романову и бывшему руководителю Театра оперы и балета Ивану Бобылеву.

Первая табличка должна будет появиться на фасаде и в тоннеле здания, где раньше располагался кинотеатр «Триумф». Установят её в честь посещения Михаилом Романовым киносеансов во время пребывания в Перми.

Вторую табличку установят у служебного входа в здания Театра оперы и балета в честь руководителя Ивана Бобылева, который был его главным режиссером и художественным руководителем с 1967 по 2004 год.