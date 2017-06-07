Пермский Дом Мешкова стал частью парка миниатюр в Калининграде

В Калининграде открыт уникальный для России парк архитектурных миниатюр под открытым небом. В нём собраны масштабированные копии шедевров зодчества и памятников, по которым туристы узнают разные города. Оригиналы тщательно изучались, создавались 3D-модели. Только потом по разработанным чертежам вручную создавали макеты. Пермский - оценивают в сумму свыше 300 тысяч рублей.



"Это четвёртая наша работа. Ну, самая, наверное, одна из кропотливых. За счёт того, что очень много лепнины. Колоссальное количество. И время художник потратил очень много на роспись, чтобы всё выглядело, как по-настоящему", - отметила руководитель макетной студии в Калининграде Ольга ПОЛЯКОВА.



Нынешние хозяева пермского Дома Мешкова - музейщики - надеются со временем использовать всю его усадьбу, часть которой находится в частной собственности и не отреставрирована. Выбор же такого экспоната калининградцами они понимают и одобряют.



"Русский поздний классицизм. Но вот это вот обилие декора, само место положения. Как-то это всё очень гармонично слилось. И не случайно ведь его назвали дворцом на набережной. Мимо него невозможно пройти, не подняв голову и не ахнув. Этого мало в нашем городе, катастрофически мало. Всё то, что видел этот дом, и кого он видел внутри себя, ну это отдельная вообще история", - рассказывает заместитель директора по научной работе Пермского краеведческого музея Елена МЕРКУШЕВА.



Посещение человеком любого выставочного пространства автоматически делает его лучше. Это доказано учёными, занимающимися исследованиями так называемой "экологии визуальной среды".



"Это опыт общения с искусством, который не замыкается только в рамках каких-то эстетических, художественных практик. Условно он помогает даже сокращению дорожно-транспортных происшествий. Потому что, если человек научился смотреть внимательно, глубоко, с полной какой-то самоотдачей на этот мир, то он быстрее и глубже делает выводы об этом мире. Он лучше к нему адаптируется. И творчески к нему относится", - говорит кандидат искусствоведения Алексей БОЙКО.



Соседствует наш маленький Дом Мешкова в Калининграде тоже с уменьшенными карельскими Кижами, екатеринбургским Храмом на Крови, крымским Ласточкиным гнездом, триумфальными воротами из Владивостока и Иркутска... Пока в парке 9 экспонатов. К следующему лету, а янтарная столица примет матчи футбольного чемпионата мира, их должно стать 30.