Жители Перми все чаще выбирают прямые расчеты за теплоресурсы
22.08.2017 12:31
У жителей микрорайона Владимирский коммунальные похождения управляющей компании «ЖИЛСЕРВИС» уже не первый год на слуху.
Буквально на днях жилинспекция после проверки выписала управляющей компании штрафов на сумму более шести миллионов рублей. Среди нарушений – нулевая готовность к зиме, плюс УК накопила долгов за тепло на 84,5 миллионов рублей, что стало причиной расторжения договора энергоснабжения.
"Мы уже не раз поднимали этот вопрос о прямых платежах с управляющей компанией, но управляющая компания убеждала, что наши права не будут соблюдаться", - говорит председатель совета дома №32 по ул. Коломенская Светлана Рассоха.
Напротив, именно теперь все станет прозрачно: поставщик теплоэнергии «Пермская сетевая компания» будет принимать платежи напрямую от жильцов 65-ти домов микрорайона. Тема прозрачных платежей – основная на регулярных встречах граждан с ресурсниками и администрацией Свердловского района. Первые "прямые" квитки от расчетного центра "КРЦ-Прикамье" об оплате за теплоэнергию придут жителям в сентябре – за август.
"Наша позиция основывается на действующем законодательстве, и она укладывается в тот тренд, который идет сейчас в городе Перми в целом. Вы знаете, что уже более 60-70% управляющих компаний перешли на прямые отношения. Мировая практика, европейская практика, показывает, что, кто потребляет услугу, он должен ее получать от того, кто ее производит", - говорит заместитель директора по техническим вопросам Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Анатолий Лаврентьев.
Для решения проблемы долга посредников за тепло в м/р Владимирский сделаны серьезные шаги. Похожим образом тепловики намерены воздействовать и на другие УК-должники – «Моторостроитель», «Закамская управляющая компания» и «ГАРАНТ». Если управленцы не погасят задолженность, договор теплоснабжения с ними будет расторгнут, а жители начнут получать прямую квитанцию за тепло – так же, как за газ или электричество.
Другие новости
20 Августа 2017
14 Августа 2017
14 Августа 2017
09 Августа 2017
20 Июля 2017
18 Июля 2017
04 Июля 2017
01 Июля 2017
28 Июня 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦