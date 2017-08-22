Жители Перми все чаще выбирают прямые расчеты за теплоресурсы

Буквально на днях жилинспекция после проверки выписала управляющей компании штрафов на сумму более шести миллионов рублей. Среди нарушений – нулевая готовность к зиме, плюс УК накопила долгов за тепло на 84,5 миллионов рублей, что стало причиной расторжения договора энергоснабжения.



"Мы уже не раз поднимали этот вопрос о прямых платежах с управляющей компанией, но управляющая компания убеждала, что наши права не будут соблюдаться", - говорит председатель совета дома №32 по ул. Коломенская Светлана Рассоха.



Напротив, именно теперь все станет прозрачно: поставщик теплоэнергии «Пермская сетевая компания» будет принимать платежи напрямую от жильцов 65-ти домов микрорайона. Тема прозрачных платежей – основная на регулярных встречах граждан с ресурсниками и администрацией Свердловского района. Первые "прямые" квитки от расчетного центра "КРЦ-Прикамье" об оплате за теплоэнергию придут жителям в сентябре – за август.



"Наша позиция основывается на действующем законодательстве, и она укладывается в тот тренд, который идет сейчас в городе Перми в целом. Вы знаете, что уже более 60-70% управляющих компаний перешли на прямые отношения. Мировая практика, европейская практика, показывает, что, кто потребляет услугу, он должен ее получать от того, кто ее производит", - говорит заместитель директора по техническим вопросам Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Анатолий Лаврентьев.



Для решения проблемы долга посредников за тепло в м/р Владимирский сделаны серьезные шаги. Похожим образом тепловики намерены воздействовать и на другие УК-должники – «Моторостроитель», «Закамская управляющая компания» и «ГАРАНТ». Если управленцы не погасят задолженность, договор теплоснабжения с ними будет расторгнут, а жители начнут получать прямую квитанцию за тепло – так же, как за газ или электричество.