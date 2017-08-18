В выходные большая часть Перми останется без воды

Полное отключение пройдет:
Свердловский район:
- м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по улице Чернышевского с 1 по 11.
Индустриальный район:
- Шоссе Космонавтов 110, 112, 114.
Мотовилихинский район:
- часть м/р Городские горки от улицы Уральская до улицы Макаренко;
- м/р Цирк;
- м/р Рабочий поселок.
Дзержинский район:- полностью левобережная часть, м/р Мильчакова – с водой, кроме дома по Шоссе Космонавтов, 57.
Ленинский район:
- полностью левобережная часть, кроме: улицы Луначарского между улицами Сибирская и Попова;
- улица Пушкина между улицами Сибирская и Попова;
- Комсомольский проспект, 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38;
- улица Екатерининская между улицами Газеты Звезда и Куйбышева;
- улица Ленина 58,58а;
- улица Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48.Пермский район:
- м/р Кондратово.
Пониженное давление и перебои водоснабжения:
Мотовилихинский район:- часть м/р Городские горки от улицы Макаренко до улицы Старцева;
Свердловский район:- улица Сибирская между улицами Пушкина и Чернышевского;
Ленинский район:
- квартал, ограниченный улицами: Комсомольский проспект-Пушкина-Сибирская-Луначарского.
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