В выходные большая часть Перми останется без воды

С 20:00 18 августа и до 8 часов утра 20 августа в большей части города Перми произойдет полное отключение водоснабжения, связанное с остановкой очистных сооружений Большекамского водозабора. Остановка работы сооружения является плановой и необходима для проведения ремонтных работ на сетях.

Полное отключение пройдет:

Свердловский район:

- м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по улице Чернышевского с 1 по 11.

Индустриальный район:

- Шоссе Космонавтов 110, 112, 114.

Мотовилихинский район:

- часть м/р Городские горки от улицы Уральская до улицы Макаренко;

- м/р Цирк;

- м/р Рабочий поселок.

Дзержинский район:

- полностью левобережная часть, м/р Мильчакова – с водой, кроме дома по Шоссе Космонавтов, 57.

Ленинский район:

- полностью левобережная часть, кроме: улицы Луначарского между улицами Сибирская и Попова;

- улица Пушкина между улицами Сибирская и Попова;

- Комсомольский проспект, 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38;

- улица Екатерининская между улицами Газеты Звезда и Куйбышева;

- улица Ленина 58,58а;

- улица Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48.

- м/р Кондратово.

Пониженное давление и перебои водоснабжения:

Мотовилихинский район:

- часть м/р Городские горки от улицы Макаренко до улицы Старцева;- м/р Вышка-1.

Свердловский район:

- улица Сибирская между улицами Пушкина и Чернышевского;- улица Г. Звезда между улицами Пушкина и Белинского.

Ленинский район:

- квартал, ограниченный улицами: Комсомольский проспект-Пушкина-Сибирская-Луначарского.