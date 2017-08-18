(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В выходные большая часть Перми останется без воды

18.08.2017 11:57
В связи с плановой остановкой Большекамского водозабора большая часть города останется без воды.
111
С 20:00 18 августа и до 8 часов утра 20 августа в большей части города Перми произойдет полное отключение водоснабжения, связанное с остановкой очистных сооружений Большекамского водозабора. Остановка работы сооружения является плановой и необходима для проведения ремонтных работ на сетях.

Полное отключение пройдет:

Свердловский район:

- м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по улице Чернышевского с 1 по 11.

Индустриальный район:

- Шоссе Космонавтов 110, 112, 114.

Мотовилихинский район:

- часть м/р Городские горки от улицы Уральская до улицы Макаренко; 

 - м/р Цирк; 

 - м/р Рабочий поселок.

Дзержинский район:

- полностью левобережная часть, м/р Мильчакова – с водой, кроме дома по Шоссе Космонавтов, 57.

Ленинский район:

- полностью левобережная часть, кроме: улицы Луначарского между улицами Сибирская и Попова; 

 - улица Пушкина между улицами Сибирская и Попова; 

 - Комсомольский проспект, 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38; 

 - улица Екатерининская между улицами Газеты Звезда и Куйбышева; 

 - улица Ленина 58,58а; 

 - улица Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48.

Пермский район:

- м/р Кондратово.

Пониженное давление и перебои водоснабжения:

Мотовилихинский район:

- часть м/р Городские горки от улицы Макаренко до улицы Старцева;
- м/р Вышка-1.

Свердловский район:

- улица Сибирская между улицами Пушкина и Чернышевского;
 - улица Г. Звезда между улицами Пушкина и Белинского.

Ленинский район:

- квартал, ограниченный улицами: Комсомольский проспект-Пушкина-Сибирская-Луначарского.

Метки: вода отключение Пермь
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости