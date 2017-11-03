В Перми завершилась масштабная реконструкция теплосетей

Получение паспорта готовности стало итогом большого объема мероприятий, проведенных энергетиками. Готовились как ТЭЦ и котельные, так и тепловые магистрали.

"Все заметили наш главный объект на улице Островского. Мы заменили не только тепловые сети, но мы заменили внешний вид от Пушкина до Петропавловской. Появились новые парковочные места, остановочные комплексы. Заходить на этот участок мы не будем более 2-х десятков лет. Новая сеть в современной тепловой изоляции гарантирует безаварийную надежную работу нашему городу на многие годы вперед", - сказал директор Пермского филиала "Т Плюс" Антон ТРИФОНОВ.

Главной особенностью, по словам энергетиков, стала масштабная реконструкция теплосетей во всех районах города. Отремонтированы теплосети на улицах Монастырская, Пушкина, Островского, Маршала Рыбалко, Советской Армии, Подлесная, Репина. Новые теплопроводы стойки к коррозии и имеют повышенный срок эксплуатации до 25 лет. Сейчас теплом обеспечены 100% потребителей, с точечными проблемами на домах энергетики помогают разбираться УК и ТСЖ.

"237-65-40 - это телефон пермской службы диспетчерской Пермской сетевой компании. Вы можете оставить заявку, будьте уверены, что заявка будет зафиксирована в специальном журнале вплоть до руководства, до меня эта заявка будет доведена, и точечно разберем каждую проблему", - подчеркнул Антон ТРИФОНОВ.

Чтобы теплоснабжение было надежным, требуются серьезные вложения. Но не все потребители одинаково ответственны. По состоянию на 1 октября общая задолженность клиентов перед теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» в Прикамье составляет 8 миллиардов рублей. Больше половины приходится на управляющие компании. Решение – переход к системе прямых расчетов за тепло.

"При переходе на прямые платежи мы видим, что население всегда платит по счетам. Основная задача по работе с должниками она была в смене схем расчетов. Мы за прошлый год увеличили сбор на 700 миллионов рублей. Эта сумма пошла на ремонт теплосетей. Раньше эти деньги оседали в карманах нерадивых дельцов, теперь эти деньги идут на ремонт города", - говорит директор Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей КРУГЛЯКОВ.

Сейчас план ремонтов на следующий год проходит необходимые согласования. В тепловую инвестпрограмму-2018 входят магистрали на улицах Осинская, Пермская, Леонова. Продолжится ремонт по Островского, от Пушкина до 1-й Красноармейской. Главная цель – надежное теплоснабжение пермяков.



Автор: Руслан Пепеляев / ТК ВЕТТА