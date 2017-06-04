В Перми начинают отключать горячую воду

В Свердловском и Индустриальном районах Перми начинаются работы по диагностике тепловых сетей. Давлением проверят механическое состояние трубопроводов и задвижек. Летняя диагностика теплосетей это первый этап к подготовке отопительного сезона 2017-2018 гг.



Первыми под «опрессовку» попадают тепломагистрали по улицам Карпинского, Стахановская, Танкистов, проспект Декабристов, шоссе Космонавтов, Гусарова, Лодыгина, 1-ая Красноармейская, Газеты «Звезда» и другие. Подробный список улиц и периода отключений по районам смотрите ниже.



Индустриальный район:



05.06.2017 - 19.06.2017:

Сов.Армии 31, 3, 5, 9, 11, 6, 10, 4

Мира 18, 20

ЦТП № 42 И Баумана 15

Ш.Космонавтов 121, 117, 119, 127, 129, 131

Кавалерийская 2, 3, 3а, 4, 5,

Чайковского 35,

Д/С № 284 Баумана 7

9Мая 1, 3



08.06.2017 - 22.06.2017:

Левченко, 6

Стахановская 21, 23, 42, 44, 40, 7, 13, 15, 11, 9, 10, 18, 10а, 6

Танкистов 17, 19

Карпинского 17, 21, 23, 36, 38, 35, 31

Л.Толстого 17, 25, 25а, 33, 12, 10



09.06.2017 - 23.06.2017:

Декабристов 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19

Сов.Армии 47, 45, 49, 51

Подводников 12, 6, 15а, 17, 4, 8, 13, 15

Декабристов 13

Карпинского 66

Кавалерийская 24, 26

Декабристов 20, 22, 20а

Карпинского 88, 90, 86

Танкистов 39

Сов.Армии 37



Свердловский район:



05.06.2017 - 19.06.2017:

Солдатова 17а, 14а, 7, 3, 1, 5, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Бородинская 26, 28

Вижайская 25, 24, 27, 28, 26, 21, 14а, 15, 18, 16, 20, 14

Гусарова 8, 10

Кояновская 5а, 4, 6, 8, 10, 3

Курчатова 1, 1Б, 1А, 1В, 5, 9, 3, 7

Лодыгина 26, 30, 32, 10, 16

Никулина 47, 41, 35, 8, 4, 6, 10/1, 10/2, 10/3, 10

Таборская14, 12, 22, 22а, 20

Гусарова 6

Гатауллина 3, 13, 15, 7а, 17а, 17, 23, 25, 3а, 5, 12, 10, 8, 6, 6а, 10а, 22, 27, 29/1, 29/2, 38

Куйбышева 169/4, 169/5, 159, 163, 165, 167, 169/3, 169/2, 169, 169/1

Лукоянова 10, 2, 4, 8/2, 8/1, 31, 33, 9, 6

Кузбасская 35, 37, 37а, 39, 24, 26, 32, 34, 36, 149, 151, 153, 155, 157

Новосибирская 4, 14, 16, 16а, 18, 18а, 13а, 15, 17, 6, 24, 26, 8, 3

Сергинская 24, 22, 22а, 20, 31, 29, 27, 38, 38а

Люблинская 24



06.06.2017 - 20.06.2017:

Белинского 47, 49

П. Осипенко 43, 44, 46

Г. Звезда 60, 56, 58

Красноармейская 44а, 46